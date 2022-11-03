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В Финляндии планируется строительство водородной электростанции

В Финляндии планируется строительство водородной электростанции Компания CPC Finland Oy объявила о планах строительства крупной водородной электростанции на 200 МВт в районе города Кристийнанкаупунки на берегу Ботнического залива.
Энергетика
3 ноября 2022 г. 12:27
В Финляндии планируется строительство водородной электростанции

Компания CPC Finland Oy объявила о планах строительства крупной водородной электростанции на 200 МВт в районе города Кристийнанкаупунки на берегу Ботнического залива.

Как передает Report, финская компания совместно с немецкой Prime Capital уже строит в этом районе ветряные электростанции общей мощностью 600 МВт.

"Ветроэнергетическая компания CPC Finland Oy создала совместное предприятие с Prime Green Energy Infrastructure Fund для разработки, строительства и эксплуатации установки по производству зеленого водорода/э-метана мощностью до 200 МВт в Кристийнанкаупунки, Финляндия", - заявила пресс-служба компании.

Объем инвестиций по строительству составляет 450 млн евро, процесс получения разрешений уже начался. Ожидается, что строительство электростанции начнется в 2024 году и завершится примерно еще через год.

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