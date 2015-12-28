​В феврале будет объявлен тендер на строительство газопровода из Ирака в Турцию

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Компания BOTAŞ 9 февраля 2016 года объявит тендер на прокладку газопровода Ширнак, предусматривающего транспортировку природного газа из Северного Ирака в Турцию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте BOTAŞ, длина газопровода, начиная с соединительного клапана на станции Серенли, расположенной примерно на 35-м км газопровода Мардин, составит 185,1 км. Всего на проведение работ будет отведено 720 календарных дней.

Глава действующей в Северном Ираке компании Genel Energy Тони Хейворд сообщил, что запасы газа в регионе равны 5 трлн. кубометров, и этих объемов достаточно для удовлетворения потребности Турции на протяжении 50 лет.

Т.Хейворд также отметил, что первые поставки газа в Турцию начнутся в ближайшие 2-3 года, на первоначальном этапе планируется поставлять 10 млрд. кубометров, в 2020 году объемы поставок газа достигнут 20 млрд. кубометров.