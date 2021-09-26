О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Европе объяснили рост цен на электричество

В Европе объяснили рост цен на электричество Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал причины подорожания электроэнергии.
Энергетика
26 сентября 2021 г. 19:16
В Европе объяснили рост цен на электричество

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал причины подорожания электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом еврокомиссар рассказал в эфире французской радиостанции RTL

По его словам, энергетический кризис вызван ростом цены российского газа и переходом на экологически чистые источники энергии.

«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», — сказал Бретон.

Он отметил, что второй причиной увеличения стоимости электроэнергии стала «чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа».

Как предположил еврокомиссар, кризис продлится всю зиму.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada elektrik enerjisinin bahalaşmasının səbəbi açıqlandı

Экслюзивные новости

Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
Определен план работ осенней сессии Милли Меджлиса
20 сентября 2021 г. 09:46
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Бюльбюльоглу: Ежегодно в Шуше будет проводиться фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 17:56
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
Германия отклонила прошения о предоставлении убежища 353 гражданам Азербайджана
17 сентября 2021 г. 14:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi