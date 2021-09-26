В Европе объяснили рост цен на электричество

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал причины подорожания электроэнергии.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон назвал причины подорожания электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом еврокомиссар рассказал в эфире французской радиостанции RTL

По его словам, энергетический кризис вызван ростом цены российского газа и переходом на экологически чистые источники энергии.

«У нас есть много возобновляемых источников электроэнергии, вот только я узнал, что последние шесть недель в Европе не было ветра. Было произведено гораздо меньше электроэнергии, чем ожидалось», — сказал Бретон.

Он отметил, что второй причиной увеличения стоимости электроэнергии стала «чрезмерная зависимость некоторых стран, в частности Германии, от российского газа».

Как предположил еврокомиссар, кризис продлится всю зиму.