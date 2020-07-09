О нас
Report Georgia

В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа

В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа
Энергетика
9 июля 2020 г. 10:47
В этом году по TANAP транспортировано 2 млрд кубометров газа

В январе-июне текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 5,2 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства энергетики Азербайджана.

Этот показатель на 24,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По TANAP в Турцию за этот период было поставлено 1,9 млрд кубометров газа.

С 30 июня 2018 года по 1 июля 2020 года по TANAP транспортировано в Турцию 5,8 млрд кубометров газа.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый с азербайджанского месторождения “Шахдениз”. Объемы природного газа поставляются на турецкий рынок через Южно-Кавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Первый газ по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум поступил на турецкий рынок в 2007 году. Транспортировка коммерческого газа через TANAP в Турцию началась 30 июня 2018 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gas transportation via TANAP makes up 2 bcm this year
Версия на азербайджанском языке Bu il TANAP-la 2 mlrd kubmetr qaz nəql olunub

Новости партнеров

Другие новости из категории

С АЧГ и Шахдениз экспортирован 541 млн тонн нефти
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 11:35
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+
9 июля 2020 г. 11:17
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти
9 июля 2020 г. 10:57
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%
Азербайджан увеличил экспорт газа на 17%
9 июля 2020 г. 10:51
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
Азербайджанская нефть незначительно подешевела
9 июля 2020 г. 10:48
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
Добыча газа в Азербайджане выросла на 2 млрд кубометров
9 июля 2020 г. 10:41
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
Добыча нефти в Азербайджане снизилась на 1 млн тонн
9 июля 2020 г. 10:03
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
АБР: Частный сектор заинтересован во вложениях в альтернативные источники энергии в Азербайджане
8 июля 2020 г. 18:10
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера
SOCAR Turkey удостоен награды крупнейшего экспортера
8 июля 2020 г. 17:51
Нефть подорожает во втором полугодии
Нефть подорожает во втором полугодии
8 июля 2020 г. 11:43

Последние новости

11:55
Переработка нефти в Азербайджане снизилась Энергетика
11:55
С АЧГ и "Шахдениз" добыто более 297 млрд кубометров газа Энергетика
11:43
AZAL начинает выполнять специальные рейсы в Берлин Инфраструктура
11:38
В массовых беспорядках в Белграде пострадали 36 человек Другие страны
11:35
С АЧГ и "Шахдениз" экспортирован 541 млн тонн нефти Энергетика
11:32
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной подстанции "8-й км" Внутренняя политика
11:17
Азербайджан в июне полностью выполнил обязательства перед ОПЕК+ Энергетика
11:16
НПО и офис омбудсмена в Азербайджане проведут онлайн-встречу Внешняя политика
11:06
МВД: За сутки оштрафованы 1 295 нарушителей карантина Происшествия
10:59
ФотоВ Исмаиллы сделали предупреждение владельцам центров отдыха  Происшествия
10:57
Азербайджан экспортировал около 15 млн тонн нефти Энергетика
10:55
Число зараженных COVID-19 в Армении превысило 30 тысяч В регионе
10:54
EBRD назвал сумму инвестиций в Азербайджан в прошлом году Финансы
10:54
В Грузии 968 больных COVID-19 В регионе
10:52
Состояние Джеффа Безоса превысило 180 млрд долларов Финансы