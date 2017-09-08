В этом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано более 17 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В августе 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 531 737 тонн азербайджанской нефти.
Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 733 485 тонн (68%) этого объема.
За январь-август текущего года из порта Джейхан экспортировано 17 239 539 тонн нефти, что на 14% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 сентября 2017 года из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 337 074 138 тонн азербайджанской нефти.
Отметим, что азербайджанская нефть поставляется в турецкий порт Джейхан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и отсюда через Средиземное море выводится на европейские рынки. Трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.
Günel AbbasovaАвтор новости
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