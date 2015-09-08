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    ​В текущем году газифицировано 278 новостроек

    В результате 5 169 семей получили газ

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов газифицировало 278 новостроек.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом проживают 5 169 семей.

    Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в ближайшее время "голубым топливом" любой представившей необходимые документы новостройки, отвечающей нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.

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