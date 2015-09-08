​В текущем году газифицировано 278 новостроек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов газифицировало 278 новостроек.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом проживают 5 169 семей.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в ближайшее время "голубым топливом" любой представившей необходимые документы новостройки, отвечающей нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.