​В текущем году газифицировано 278 новостроек

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август этого года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов газифицировало 278 новостроек.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, в этих зданиях в целом проживают 5 169 семей.
Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в ближайшее время "голубым топливом" любой представившей необходимые документы новостройки, отвечающей нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.
Günel AbbasovaАвтор новости
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