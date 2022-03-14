В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла до 18%

В январе-феврале этого года в Азербайджане было добыто 5 464,9 тысячи тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

В январе-феврале этого года в Азербайджане было добыто 5 464,9 тысячи тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 5 447,8 тысячи тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти в отчетном периоде по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года меньше на 6,2% (объемы товарной нефти - на 6,4%) .

За первые два месяца этого года было добыто 7 683,9 млн кубометров природного газа. 612,9 миллиона кубометров приходится на долю товарного природного газа.

За отчетный период добыча природного газа в годовом выражении выросла на 12,4%, а товарного газа - на 17,8%.