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В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла до 18%

В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла до 18% В январе-феврале этого года в Азербайджане было добыто 5 464,9 тысячи тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.
Энергетика
14 марта 2022 г. 17:22
В этом году добыча товарного газа в Азербайджане выросла до 18%

В январе-феврале этого года в Азербайджане было добыто 5 464,9 тысячи тонн сырой нефти, включая газовый конденсат.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 5 447,8 тысячи тонн пришлось на товарную сырую нефть.

Добыча нефти в отчетном периоде по сравнению с аналогичными месяцами предыдущего года меньше на 6,2% (объемы товарной нефти - на 6,4%) .

За первые два месяца этого года было добыто 7 683,9 млн кубометров природного газа. 612,9 миллиона кубометров приходится на долю товарного природного газа.

За отчетный период добыча природного газа в годовом выражении выросла на 12,4%, а товарного газа - на 17,8%.

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Версия на английском языке Azerbaijan sees about 18% rise in marketable gas production
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda əmtəəlik qaz hasilatı 18 %-dək artıb

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