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В этом году добыча нефти на месторождении "Бинагади" незначительно вырастет

В этом году добыча нефти на месторождении "Бинагади" незначительно вырастет Согласно данным, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 0,93 млн баррелей нефти, что на 1,07% меньше прогноза на 2021 год
Энергетика
6 января 2021 г. 11:57
В этом году добыча нефти на месторождении Бинагади незначительно вырастет

В 2021 году с месторождения "Бинагади" прогнозируется добыча 0,94 млн баррелей нефти.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год.

Согласно данным, в 2020 году с месторождения прогнозировалась добыча 0,93 млн баррелей нефти, что на 1,07% меньше прогноза на 2021 год.

В 2019 году этот показатель составил 1 млн баррелей, что на 6% больше прогнозного показателя текущего года.

Отметим, что нефтегазоносный район Бинагади расположен на северо-западе Апшеронского полуострова. 29 сентября 2004 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Azen Oil Company B.V. подписали соглашение о совместной разработке. Контрактная площадь составляет 43,5 кв. км.

Месторождение "Бинагади" эксплуатируется с 1896 года. Месторождение расположено в 9 км к северу от Баку. Месторождение эксплуатируется Binagadi Oil Company с 2005 года, оператором является Azen Oil Company B.V. (Global Energy).

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Версия на азербайджанском языке Bu il “Binəqədi” yatağında neft hasilatı cüzi artacaq

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