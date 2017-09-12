В этом году Азербайджан экспортировал нефти на 5,1 млрд долларов

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ За январь-август текущего года Азербайджан экспортировал 13,270 млн тонн сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этих объемов сырой нефти составила 5,085 млрд долларов.

За 8 месяцев этого года экспортировано сырой нефти на 39% меньше аналогичного периода прошлого года, стоимость же снизилась на 22%.

Экспорт сырой нефти составил 70,41% общего объема экспорта за январь-август.