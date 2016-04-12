В этом году 50 американских компаний могут объявить о банкротстве

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Банки сворачивают кредиты сланцевым компаниям США из-за низких цен на сырье. Если конъюнктура не улучшится, к концу года около 50 американских энергетических предприятий объявят о банкротстве.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, в общей сложности до конца мая американские нефтегазовые компании должны согласовать кредитные линии на 50 млрд. долларов. После нескольких недель переговоров объем предназначенных для сланцевых предприятий заемных средств уже сократился на 3,5 млрд. долларов. При сохранении нынешней конъюнктуры на рынке энергоносителей кредиты нефтегазовой отрасли могут быть урезаны еще на 10 млрд. долларов, предупреждает агентство Reuters.

В условиях затянувшегося спада в энергетической отрасли регуляторы требуют от банков особенно внимательно изучать риски, относящиеся к этому сектору. Очередной пересмотр кредитных соглашений, который намечен на осень, может еще больше ограничить доступ сланцевой отрасли к заемным средствам, если котировки не поднимутся выше 40 долларов за баррель. Отметим, что финансовые организации пересматривают параметры кредитных соглашений со сланцевыми компаниями США раз в полгода. Именно этот период выбран для корректировки такого операционного показателя, как "доказанные запасы" с актуальными ценами на углеводороды. От оценки стоимости доказанных запасов напрямую зависит размер кредитной линии, на которую может рассчитывать предприятие. Не в последнюю очередь именно такие запасы помогли отрасли привлечь для своего развития более 230 млрд. долларов в виде облигаций, займов и инвестиций с конца 2008 года. В результате США нарастили добычу нефти до максимума за более чем 40 лет и снизили зависимость от импорта энергоносителей.

"Любая компания, которая не располагает базой запасов с высоким потенциалом прибыли, столкнется с огромными сложностями с получением кредитных средств", - приводит агентство слова управляющего активами фонда South Texas Money Management Кристиана Леду.

Если нынешняя конъюнктура на нефтяном рынке сохранится, сланцевым компаниям США придется уменьшать объем буровых работ, распродавать активы, сокращать штат и уменьшать капитальные затраты, а для некоторых предприятий нехватка средств может обернуться банкротством, отмечает Reuters. Если цены на нефть будут держаться на уровне 35 долларов за баррель, около 36% из порядка 150 энергетических компаний с долгами спекулятивного уровня, скорее всего, ждет дефолт к концу 2016 года, прогнозирует старший кредитный аналитик JP Morgan Chase & Co Тарек Хамид.

С начала 2015 года о банкротстве объявили более 50 нефтегазовых предприятий Северной Америки, следует из данных Reuters. Поскольку сланцевые предприятия не могут обойтись без револьверных кредитов для финансирования своих повседневных операций, уменьшение доступности выдаваемых банками заемных средств заставляет их занимать у других участников рынка, например у инвесторов, специализирующихся на вложениях в альтернативные активы, ставки которых могут втрое превышать банковские, отмечает агентство. Чтобы помочь компаниям избежать банкротства, некоторые банки решили смягчить условия выдачи кредитов, в частности за счет снижения финансовых стандартов, которым заемщики должны соответствовать, а также изменения положений о правах требования на принадлежащие им активы. Порой банки идут заемщикам навстречу в подобных обстоятельствах, подтвердили Reuters юристы и аналитики, осведомленные о ходе начавшихся переговоров.