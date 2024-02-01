В двух районах Баку ограничена подача газа

Газоснабжение в отдельных частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку временно пристановлено.

Газоснабжение отдельных частей Гарадагского и Сабаильского районов Баку временно пристановлено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Азеригаз" проводит работы по устранению утечки газа на 12-м км магистрального газопровода высокого давления "Гарадаг-Хырдалан", принадлежащего Управлению экспорта газа.

В настоящее время перебои с подачей газа наблюдаются в жилом комплексе "Cənub" и поселке Шихов Гарадагского района, а также в 3-м массиве поселка Бадамдар Сабаильского района.

Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.