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В двух районах Баку ограничена подача газа

В двух районах Баку ограничена подача газа Газоснабжение в отдельных частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку временно пристановлено.
Энергетика
1 февраля 2024 г. 15:54
В двух районах Баку ограничена подача газа

Газоснабжение отдельных частей Гарадагского и Сабаильского районов Баку временно пристановлено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ПО "Азеригаз" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

"Азеригаз" проводит работы по устранению утечки газа на 12-м км магистрального газопровода высокого давления "Гарадаг-Хырдалан", принадлежащего Управлению экспорта газа.

В настоящее время перебои с подачей газа наблюдаются в жилом комплексе "Cənub" и поселке Шихов Гарадагского района, а также в 3-м массиве поселка Бадамдар Сабаильского района.

Газоснабжение будет восстановлено сразу после завершения ремонтных работ.

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Версия на азербайджанском языке Bakının 2 rayonunda təbii qaz təchizatında məhdudiyyətlər var

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