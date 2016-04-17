В Дохе началась встреча стран-производителей нефти

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Официальная встреча стран-производителей нефти началась в Дохе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

"В катарской Дохе начинается встреча министров стран-производителей нефти", - говорится в микроблоге Минэнерго РФ в Twitter.

Все страны, представители которых приехали в Доху, принимают участие в официальной встрече по возможной "заморозке" добычи нефти, сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

При этом собеседник агентства пояснил, что на встрече с эмиром Катара присутствовали представители только четырех стран.

Изначально встреча должна была начаться в 8:45, но потом была перенесена на 15:00. Об этом журналистам говорил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.