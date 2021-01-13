В декабре исполнение сделки ОПЕК+ упало до рекордно низкого уровня

Азербайджан выполнил свои обязательства по сокращению добычи нефти на 100%

Уровень исполнения сделки ОПЕК+ участниками одноименного альянса в декабре составил всего 75%.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на данные компании Petro-Logistics, отслеживающей танкерные перевозки.

Это самый низкий показатель с момента вступления соглашения в силу в мае 2020 года. В ноябре участники альянса выполнили условия сделки на 101%, в октябре — на 103%. При этом ряд стран уже отчитался о своей приверженности соглашению в прошлом месяце. Так, Азербайджан заявил о полном исполнении своих обязательств по сокращению добычи нефти, уровень исполнения сделки Казахстаном составил 96%.

Напомним, что 5 января на встрече ОПЕК+ участники альянса договорились, что Россия и Казахстан в феврале-марте смогут увеличить производство на 75 тыс. б/с каждая. При этом добыча всех остальных членов ОПЕК+ останется неизменной. Итоговый объем сокращения добычи в ОПЕК+ в феврале составит 7,125 млн б/с, в марте — 7,05 млн б/с.

Согласно данной договоренности, Саудовская Аравия взяла на себя обязательство в одностороннем порядке сократить нефтедобычу в феврале-марте на 1 млн б/с — до 8,125 млн б/с. По мнению отраслевых аналитиков, это может привести к дефициту предложения, что уже вынудило азиатские НПЗ начать охоту за европейской нефтью.

«За счет дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовская Аравия, в частности, [пытается] обеспечить дефицит предложения на рынке», — сказал Ойген Вайнберг из Commerzbank.

«Мы советуем склонным к рискам инвесторам открывать длинную позицию по Brent или продавать риски ее снижения», — написал Джованни Стауново из UBS в отчете для клиентов.