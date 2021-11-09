В будущем году Грузия приступит к разведке нефти в Черном море

В мае 2022 года Грузия начнет работы по разведке нефти на шельфе Черного моря.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Государственное агентство по нефти и газу Грузии.
Было отмечено, что широкомасштабные геологические исследования будет проводить австрийская компания OMV Petrom. Общая стоимость работ составляет 30 млн долларов США.
Отметим, что в апреле текущего года Грузия подписала соглашение о разделе продукции с компанией OMV Petrom. Согласно документу, австрийская компания подготовила 7-летний план деятельности в Грузии.