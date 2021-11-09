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В будущем году Грузия приступит к разведке нефти в Черном море

В будущем году Грузия приступит к разведке нефти в Черном море В мае 2022 года Грузия начнет работы по разведке нефти на шельфе Черного моря.
Энергетика
9 ноября 2021 г. 17:20
В будущем году Грузия приступит к разведке нефти в Черном море

В мае 2022 года Грузия начнет работы по разведке нефти на шельфе Черного моря.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщило Государственное агентство по нефти и газу Грузии.

Было отмечено, что широкомасштабные геологические исследования будет проводить австрийская компания OMV Petrom. Общая стоимость работ составляет 30 млн долларов США.

Отметим, что в апреле текущего года Грузия подписала соглашение о разделе продукции с компанией OMV Petrom. Согласно документу, австрийская компания подготовила 7-летний план деятельности в Грузии.

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Версия на английском языке Georgia to start oil exploration in Black Sea
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan gələn il Qara dənizdə neft axtaracaq

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