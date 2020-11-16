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В BP работают около 2 500 граждан Азербайджана

В BP работают около 2 500 граждан Азербайджана С середины 2018 года 90% квалифицированных работников BP составляют национальные кадры
Энергетика
16 ноября 2020 г. 16:56
В BP работают около 2 500 граждан Азербайджана

В конце третьего квартала этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP-Azerbaijan, составило 2 497 человек, включая сотрудников, работающих по срочному контракту.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan, это на 27 человек или на 1,07% меньше по сравнению с результатами по итогам третьего квартала 2019 года.

С середины 2018 года 90% квалифицированных работников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.

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Версия на английском языке BP employs 2,500 Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке BP-də 2 500 nəfərə yaxın Azərbaycan vətəndaşı çalışır

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