В BP работают около 2 500 граждан Азербайджана

С середины 2018 года 90% квалифицированных работников BP составляют национальные кадры

В конце третьего квартала этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP-Azerbaijan, составило 2 497 человек, включая сотрудников, работающих по срочному контракту.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании BP-Azerbaijan, это на 27 человек или на 1,07% меньше по сравнению с результатами по итогам третьего квартала 2019 года.

С середины 2018 года 90% квалифицированных работников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из местных граждан.