В Бинагадинском районе Баку будет приостановлена подача газа

В некоторых районах Бинагадинского района Баку будет отключен газ.

В некоторых районах Бинагадинского района Баку будет отключен газ.

Как сообщает Report, со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что в связи с ремонтными работами, проводимыми на территории Бинагадинского района, 30 июля с 09:00 подача газа будет приостановлена.

В период отключения будет временно приостановлено газоснабжение части шоссе Бинагади, поселка им. М.Э. Расулзаде, части улицы Ордубаи в поселке Биляджари, жилого массива Баксол, а также отдельных участков 1-го, 2-го и 3-го рудников.