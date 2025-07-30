В Бинагадинском районе Баку будет приостановлена подача газа

В некоторых районах Бинагадинского района Баку будет отключен газ.
Как сообщает Report, со ссылкой на Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Отмечается, что в связи с ремонтными работами, проводимыми на территории Бинагадинского района, 30 июля с 09:00 подача газа будет приостановлена.
В период отключения будет временно приостановлено газоснабжение части шоссе Бинагади, поселка им. М.Э. Расулзаде, части улицы Ордубаи в поселке Биляджари, жилого массива Баксол, а также отдельных участков 1-го, 2-го и 3-го рудников.