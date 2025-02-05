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В Билясуваре обсудили подготовку к строительству СЭС

В Билясуваре обсудили подготовку к строительству СЭС 10:14
Энергетика
5 февраля 2025 г. 10:30
В Билясуваре обсудили подготовку к строительству СЭС

В Исполнительной власти Билясуварского района состоялась очередная встреча с участием специалистов компании Masdar из ОАЭ и SOCAR Green по вопросу подготовки к строительству солнечной электростанции (СЭС), оценки текущей ситуации и предстоящих работ.

Как сообщает муганское бюро Report, на встрече глава исполнительной власти Билясуварского района, заместители главы ИВ, главный программный менеджер Фернандо Вилануева Башвиц, генеральный директор Нефтчалинской и Билясуварской солнечных электростанций Ернур Жиенбаев и др. обсудили вопрос строительства станции.

Отметим, что по итогам переговоров между Азербайджаном и компанией Masdar было принято решение о строительстве в Билясуваре солнечной электростанции мощностью 445 МВт, и для этой цели на административной территории Билясуварского района выделен земельный участок площадью 1 454 га.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBiləsuvarda Günəş Elektrik Stansiyasının inşasına hazırlıq müzakirə edilib

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