В Беларуси открыли новое месторождение нефти

По предварительным оценкам, суточный дебит нефти достигнет не менее 50 тонн

Новое месторождение нефти открыто в Хойникском районе Гомельской области Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Белта" со ссылкой на заместителя генерального директора гособъединения "Белоруснефть" по геологии Петра Повжика.

"Новое месторождение нефти открыто в Хойникском районе, на глубине более 4,2 тысячи метров получен приток нефти дебитом 20 тонн в сутки", — говорится в сообщении со ссылкой на Повжика.

Там отмечается, что скважина №1 "Восточно-Избыньская" находится в Хойникском районе, это Центральная структурная зона Припятского прогиба.

"После завершения строительства и освоения скважины, уточнения геологического строения Восточно-Избыньского месторождения будет выполнен подсчет запасов углеводородов с последующей постановкой их на государственный баланс. Для изучения ресурсного потенциала Центральной структурной зоны Припятского прогиба в 2021-2022 годах специалисты "Белоруснефти" планируют пробурить здесь 13 поисково-разведочных скважин", — рассказал Повжик.

По предварительным оценкам, суточный дебит нефти достигнет не менее 50 тонн. Это легкая нефть, добываемая стандартными способами, уточнил представитель гособъединения.

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык заявлял, что республика в ближайшие годы планирует нарастить добычу нефти на своей территории до 2 миллионов тонн в год с примерно 1,7 миллиона тонн нефти ежегодно в последнее время.

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран. С 1966 по 2021 год в Беларуси добыто свыше 138 миллионов тонн нефти, пробурено более 7 миллионов метра горных пород.

В Беларуси практически вся разведанная нефть является трудноизвлекаемой. Республика обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет при объеме добычи не менее 1,6 миллиона тонн в год.