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В Баку стартовала 26-я Международная конференция "Нефть и Газ Каспия" - крупнейшее мероприятие энергетического сектора в Каспийском регионе.

Как сообщает Report, двухдневное мероприятие является частью выставки "Нефть и газ Каспия".

В этом году на конференции ожидается участие свыше 600 делегатов из более чем 30 стран мира. Среди традиционных участников конференции: SOCAR, BP, Equinor, Petronas, Inpex, Dentons, Socar AQS, Total, Nobel Upstream и другие компании международного масштаба.

В рамках мероприятия планируется запуск мобильного приложения, которое позволит общаться делегатам со спикерами в онлайн режиме. Стоит отметить, что в этом году ожидается 30%-й прирост делегатов.

Программа дополнительных мероприятий включит в себя организацию двухсторонних деловых встреч (Б2Б), которые позволят представителям местных и иностранных компаний рассказать о своем продукте и услугах ведущим игрокам индустрии, детально обсудить пути сотрудничества, расширить горизонт своих продаж.