24 октября в Баку пройдет Международный форум Энергетической хартии на тему "Обеспечение энергоперехода через технологии и политические инновации".

Об этом сообщили Report в Министерстве энергетики Азербайджана.

Форум будет состоять из четырех сессий и посвящен развитию возобновляемых источников энергии, роли технологий, использованию возобновляемых источников энергии, механизмам регулирования, продвижению энергоэффективности - обмену передовым опытом, безопасности поставок на региональном уровне.

В форуме примут участие высокопоставленные официальные лица из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена, представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, иностранных посольств в Азербайджане, СМИ, в общей сложности около 200 человек.

На форуме выступят министр энергетики Пярвиз Шахбазов и генеральный секретарь Энергетической хартии Урбан Руснак.