В Баку пройдет Международная выставка "Нефть и газ Каспия"

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ В этом году Международная выставка и конференция "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas) отметит 25-летний юбилей. Выставка пройдет c 29 мая по 1 июня в Баку Экспо Центре.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Iteca Caspian.

Ежегодно Caspian Oil&Gas собирает ведущих специалистов и лидеров нефтяной индустрии для демонстрации передовых технологий, в области добычи и переработки нефти и газа, транспортировки и логистики, сервисных услуг.

Традиционно 40% выставочной площади на Caspian Oil&Gas занимают всемирно известные компании, являющиеся постоянными участниками выставки и конференции. Среди них: SOCAR, BP, Total, Statoil, Petkim, и многие другие. Одними из постоянных экспонентов являются национальные группы из России и Италии. В этом году в выставке примут участие компании из Азербайджана, Великобритании, Германии, Грузии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Малайзии, России, Турции, Узбекистана, Украины, Франции и многих других. Компании представят широкий ассортимент оборудования, услуг, инновационных технологий в области нефтедобычи и транспортировки энергоресурсов, обеспечения систем хранения нефти и газа, платформы и плавучие буровые установки, прокладку труб и обеспечение систем безопасности трубопроводов, сервисные услуги.

Важной частью выставки, сопровождающей ее деловую программу, является международная конференция Caspian Oil&Gas, которая пройдет с 30 по 31 мая в отеле Fairmont Baku. Ежегодно конференция собирает более 500 топ-менеджеров ведущих компаний, представителей отраслевых министерств, авторитетных отраслевых экспертов и предоставляет возможность для обмена мнениями по актуальным вопросам развития нефтегазовой отрасли.

В связи с 25-летним юбилеем выставки и конференции Caspian Oil & Gas, организаторами будет спланирована и осуществлена программа дополнительных событий.