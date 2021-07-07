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В Баку пройдет азербайджано-турецкий энергофорум

В Баку пройдет азербайджано-турецкий энергофорум Встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза состоялась в онлайн-формате с целью обсуждения вопросов энергетики, отраженных в недавно подписанных двумя странами документах.
Энергетика
7 июля 2021 г. 11:56
В Баку пройдет азербайджано-турецкий энергофорум

Встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмаза состоялась в онлайн-формате с целью обсуждения вопросов энергетики, отраженных в недавно подписанных двумя странами документах.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на встрече были рассмотрены положения о сотрудничестве в энергетической сфере, содержащиеся в "Шушинской декларации о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой", а также в других документах.

Шахбазов рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры с турецкими компаниями о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергии, отметив возможность участия в аукционах, которые планируется проводить со следующего года.

На встрече было обсуждено и согласовано предложение о проведении в октябре этого года в Баку азербайджано-турецкого энергетического форума как платформы, способствующей развитию энергетического сотрудничества в области углеводородов, нефтехимии, возобновляемых источников энергии и других направлениях.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмаз, рассказывая об успешной деятельности TPAO и SOCAR в обеих странах, коснулся стратегического значения и перспектив совместного сотрудничества в третьих странах.

В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями и по другим важным направлениям энергетического сотрудничества.

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Версия на английском языке ФотоBaku to host Azerbaijan-Turkey Energy Forum 
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Azərbaycan-Türkiyə Enerji Forumu keçiriləcək

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