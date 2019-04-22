В Баку проходит Международный Форум SOCAR

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Сегодня в Баку стартовала IV "Международный Форум SOCAR: Downstream Каспий и Центральная Азия".

Как сообщает Report, форум, который продлится до 25 апреля, проводят Бакинская Высшая школа нефти (БВШН) и британская компания Confidence Capital Ltd при поддержке Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Выступая на открытии мероприятия, ректор Бакинской высшей нефтяной школы Эльмар Гасымов сказал, что целью форума является анализ последних тенденций и перспектив экспорта углеводородов в регионе, включая экспортные рынки и маршруты. По его словам, представители из 22 стран принимают участие в форуме.

Он отметил, что мероприятие собрало представителей государства и правительства Азербайджана, руководящий состав SOCAR, а также представителей министерств и транснациональных нефтегазовых компаний Казахстана, Кыргызстана, Ирана, России, Туркменистана, Турции, Украины, Грузии и других стран.

В ходе мероприятия состоятся презентации о торговой деятельности и основных экспортных маршрутах в Каспийском регионе.