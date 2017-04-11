В Баку открыта новая АЗС под брендом SOCAR

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня на проспекте Нобеля в Баку состоялась официальная церемония открытия еще одной автозаправочной станции под брендом SOCAR.

Как сообщили Report из ЗАО SOCAR Petroleum, тем самым количество автозаправочных станций под брендом SOCAR достигло 25.

На мероприятии приняли участие президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, генеральный директор ОАО SOCAR Petroleum Тогрул Сеидов, другие руководящие лица и гости.

Президент SOCAR Р. Абдуллаев разрезал ленту, символизирующую официальное открытие автозаправочной станции, и напомнил сказанные несколько лет назад слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании новых рабочих мест: "Создание новых рабочих мест должно стать постоянным процессом и новые рабочие места, наряду с усилением социального обеспечения, должны ускорить экономическое развитие страны”.

Основываясь на этих принципах, на территории Азербайджана идет активное расширение сети автозаправочных станций под брендом SOCAR. Р. Абдуллаев подчеркнул, что АЗС, функционирующие под брендом SOCAR, внесли значительный вклад в улучшение социального благосостояния населения.

Затем гендиректор SOCAR Petroleum Т. Сеидов ознакомил участников мероприятия с условиями на АЗС, структурой, рабочими комнатами, установленным здесь самым современным оборудованием. По информации, на АЗС установлены POS-терминалы для безналичной оплаты, платежный терминал ASAN, последние модели топливораспределительных колонок и автоматическая система контроля за продажами и состоянием баков японского производства. На станции установлено пять топливораспределительных колонок для продажи бензина марок Super, Premium, Ai-92 и дизтоплива. Созданы условия для одновременного обеспечения топливом 8 малых автотранспортных средств и 2 крупнотоннажных грузовиков. Он отметил, что на каждой АЗС работает в среднем 40 человек.

В конце мероприятия президент SOCAR Р. Абдуллаев поздравил коллектив SOCAR Petroleum с открытием новой автозаправочной станции, пожелал успехов сотрудникам. Он выразил уверенность в том, что в свою очередь сотрудники SOCAR Petroleum выполнят поставленные перед ними задачи на высоком уровне и оправдают доверие.