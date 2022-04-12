В Баку бетономешалка повредила газопровод

Сегодня утром грузовик с бетоносмесителем повредил магистральный газопровод.

Сегодня утром грузовик с бетоносмесителем повредил магистральный газопровод.

Об этом сообщили Report в производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В связи с ремонтными работами на газопроводе, подача "голубого топлива" с газовой станции "Кешля" была приостановлена с 13:00: "На время проведения ремонтных работ приостановлена подача газа 35 тыс. абонентам в Хатаинском районе (проспекты Бабека, Ходжалы, Нобеля, улицы Ю.Сафарова, Ф.Байрамова, С.Везирова, М.Мехдизаде, И.Оруджова, поселок НЗС, жилой массив UPD, улицы Ашыга Гурбана, Мингячевира и Сулеймана Ахмедова). Несмотря на подачу газа из альтернативных источников перебои с газоснабжением могут наблюдаются у 20 тыс. абонентов в Насиминском районе (проспект Азадлыг, улицы 28 мая, Дилары Алиевой, Низами, Хагани)".

В "Азеригаз" заявили, что планируют устранить последствия аварии в ближайшие часы.