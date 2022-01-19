В "Азеришыг" поступили обращения от около 40 предпринимателей из Карабаха

До сих пор для присоединения к электросети в ЗАО "Азеришыг" поступили обращения от около 40 предпринимателей с освобожденных от оккупации территорий.

С просьбой о подключении к электросети в ЗАО "Азеришыг" до сих пор поступили обращения от почти 40 предпринимателей, работающих на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора департамента по работе и электронному управлению Службы ASAN Иса Исазаде.

"В частности обращения поступили из Шуши и Кяльбаджара, они удовлетворены", - отметил он.

Директор учебно-инновационного центра "Азеришыг" Араз Мамедзаде отметил, что при необходимости в коммуникационную стратегию по подсоединению к электросети могут быть внесены изменения.