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В "Азеришыг" поступили обращения от около 40 предпринимателей из Карабаха

В "Азеришыг" поступили обращения от около 40 предпринимателей из Карабаха До сих пор для присоединения к электросети в ЗАО "Азеришыг" поступили обращения от около 40 предпринимателей с освобожденных от оккупации территорий.
Энергетика
19 января 2022 г. 13:06
В Азеришыг поступили обращения от около 40 предпринимателей из Карабаха
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С просьбой о подключении к электросети в ЗАО "Азеришыг" до сих пор поступили обращения от почти 40 предпринимателей, работающих на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора департамента по работе и электронному управлению Службы ASAN Иса Исазаде.

"В частности обращения поступили из Шуши и Кяльбаджара, они удовлетворены", - отметил он.

Директор учебно-инновационного центра "Азеришыг" Араз Мамедзаде отметил, что при необходимости в коммуникационную стратегию по подсоединению к электросети могут быть внесены изменения.

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Версия на азербайджанском языке “Azərişıq” Qarabağdan 40-a yaxın sahibkardan müraciət qəbul edib

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