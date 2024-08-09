В Азербайджане за 7 месяцев добыто 17 млн тонн нефти

В январе-июле текущего года в Азербайджане добыто около 16,9 млн тонн нефти (включая конденсат).

В январе-июле текущего года в Азербайджане добыто около 16,9 млн тонн нефти (включая конденсат).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, 9,7 млн тонн из них приходится на месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", 2,5 млн тонн (конденсат) - на месторождение "Шахдениз", 0,3 млн тонн (конденсат) - на месторождение "Абшерон".

Объем добычи нефти и конденсата предприятиями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составил 4,4 млн тонн.

За отчетный период экспортировано около 14,1 млн тонн нефти (включая конденсат). Из них 12,2 млн тонн пришлись на долю консорциума, а 1,9 млн тонн - на долю SOCAR.

За 7 месяцев в стране переработано 3,7 млн ​​тонн нефти.

В июле 2024 года суточная добыча нефти (включая конденсат) составила 80 589 тонн (65 681 тонна - сырая нефть, 14 908 тонн - конденсат).