​В Азербайджане в этом году добыто 10,5 млн. тонн нефти

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в Азербайджане добыто 10 520,2 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи сократился на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

За отчетный период объем добычи товарной нефти составил 10 506,2 тыс. тонн. На 1 апреля резервы готовой нефтепродукции в стране составили 315 тыс. тонн.

За первый квартал добыто 7 556,8 млн. кубометров природного газа, из которых 4 838,9 млн. кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи природного газа в годовом исчислении вырос на 2%, товарного газа сократился на 7,9%.

По состоянию на 1 апреля объемы готовой продукции составили 954,6 млн. кубометров.