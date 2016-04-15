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    ​В Азербайджане в этом году добыто 10,5 млн. тонн нефти

    Добыча нефти сократилась на 1,5%, газа - 8%

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ За январь-март текущего года в Азербайджане добыто 10 520,2 тыс. тонн сырой нефти (включая газовый конденсат). Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем нефтедобычи сократился на 1,5% по сравнению с прошлым годом.

    За отчетный период объем добычи товарной нефти составил 10 506,2 тыс. тонн. На 1 апреля резервы готовой нефтепродукции в стране составили 315 тыс. тонн.

    За первый квартал добыто 7 556,8 млн. кубометров природного газа, из которых 4 838,9 млн. кубометров пришлось на долю товарного газа. Объем добычи природного газа в годовом исчислении вырос на 2%, товарного газа сократился на 7,9%.

    По состоянию на 1 апреля объемы готовой продукции составили 954,6 млн. кубометров. 

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