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В Азербайджане в этом году в энергосистему будут интегрированы две BESS

В Азербайджане в этом году в энергосистему будут интегрированы две BESS 17:12 В Азербайджане растет инвестиционная емкость проектов источников возобновляемой энергии.
Энергетика
4 июня 2025 г. 17:55
В Азербайджане в этом году в энергосистему будут интегрированы две BESS

В Азербайджане растет установленная мощность объектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Юсиф Гараев на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан интенсивно продолжает процесс перехода на "зеленую" энергию для предотвращения глобального потепления, сокращения выбросов углерода и интеграции ВИЭ в энергосистему: "26 октября 2023 года к сети была подключена Гарадагская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 230 МВт. На освобожденных территориях введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции (МГЭС) общей мощностью 270 МВт".

Он добавил, что есть и строящиеся станции, которые будут подключены к сети в ближайшие годы: "В рамках проекта аукциона по ВИЭ в 2026 году планируется подключить к сети ГЭС мощностью 100 МВт. ГЭС мощностью 160 МВт, которую построит в Физулинском районе китайская компания China Gezhouba, планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Ожидается, что общая мощность МСЭС в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличится до 471 МВт".

Он также сообщил, что в этом году две системы накопления энергии (BESS) по 125 МВт/250 МВт·ч - общей мощностью 260 МВт/500 МВт·ч - будут интегрированы в сеть.

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Версия на азербайджанском языке “AzərEnerji” 2030-cu ilə qədər enerji sisteminə inteqrasiya ediləcək güclərin həcmini açıqlayıb

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