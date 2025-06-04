В Азербайджане в этом году в энергосистему будут интегрированы две BESS

17:12 В Азербайджане растет инвестиционная емкость проектов источников возобновляемой энергии.

В Азербайджане растет установленная мощность объектов возобновляемой энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель вице-президента ОАО "Азерэнержи" Юсиф Гараев на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, Азербайджан интенсивно продолжает процесс перехода на "зеленую" энергию для предотвращения глобального потепления, сокращения выбросов углерода и интеграции ВИЭ в энергосистему: "26 октября 2023 года к сети была подключена Гарадагская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 230 МВт. На освобожденных территориях введены в эксплуатацию малые гидроэлектростанции (МГЭС) общей мощностью 270 МВт".

Он добавил, что есть и строящиеся станции, которые будут подключены к сети в ближайшие годы: "В рамках проекта аукциона по ВИЭ в 2026 году планируется подключить к сети ГЭС мощностью 100 МВт. ГЭС мощностью 160 МВт, которую построит в Физулинском районе китайская компания China Gezhouba, планируется ввести в эксплуатацию к 2030 году. Ожидается, что общая мощность МСЭС в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах увеличится до 471 МВт".

Он также сообщил, что в этом году две системы накопления энергии (BESS) по 125 МВт/250 МВт·ч - общей мощностью 260 МВт/500 МВт·ч - будут интегрированы в сеть.