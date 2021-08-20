В Азербайджане утвержден закон, предусматривающий оснащение абонентов смарт-счетчиками

Президент Ильхам Алиев утвердил закон ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Президент Ильхам Алиев утвердил закон ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает Report, закон состоит из 8 глав, 23 статей.

В документе отмечается, что энергоснабжающие организации будут снабжать потребителей электроэнергии, природного газа, центрального отопления и охлаждения, а также горячей воды смарт-счетчиками.

Поставщики электроэнергии будут также снабжать потребителей смарт-счетчиками в случае повреждения существующих счетчиков или необходимости их замены.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.