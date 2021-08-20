О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане утвержден закон, предусматривающий оснащение абонентов смарт-счетчиками

В Азербайджане утвержден закон, предусматривающий оснащение абонентов смарт-счетчиками Президент Ильхам Алиев утвердил закон ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".
Энергетика
20 августа 2021 г. 15:23
В Азербайджане утвержден закон, предусматривающий оснащение абонентов смарт-счетчиками
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев утвердил закон ”Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности".

Как сообщает Report, закон состоит из 8 глав, 23 статей.

В документе отмечается, что энергоснабжающие организации будут снабжать потребителей электроэнергии, природного газа, центрального отопления и охлаждения, а также горячей воды смарт-счетчиками.

Поставщики электроэнергии будут также снабжать потребителей смарт-счетчиками в случае повреждения существующих счетчиков или необходимости их замены.

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda abonentlərin ağıllı sayğaclarla təchiz edilməsini nəzərdə tutan qanun təsdiqlənib

Другие новости из категории

Азербайджан получил право на долгосрочные спотовые поставки газа в Турцию
Азербайджан получил право на долгосрочные спотовые поставки газа в Турцию
20 августа 2021 г. 15:27
Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана
Грузия нарастила импорт электроэнергии из Азербайджана
20 августа 2021 г. 14:04
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
20 августа 2021 г. 11:44
Нефть дорожает после шести дней распродаж
Нефть дорожает после шести дней распродаж
20 августа 2021 г. 09:32
Газ в Европе дешевеет на фоне заявлений о запуске Северного потока-2
Газ в Европе дешевеет на фоне заявлений о запуске "Северного потока-2"
19 августа 2021 г. 16:14
Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане 
Обнародованы запасы товарного природного газа в Азербайджане 
19 августа 2021 г. 15:33
Нефтедобыча в США выросла на прошлой неделе до 11,4 млн б/с
Нефтедобыча в США выросла на прошлой неделе до 11,4 млн б/с
19 августа 2021 г. 14:37
Азербайджанская нефть подешевела
Азербайджанская нефть подешевела
19 августа 2021 г. 11:04
Нефть дешевеет более чем на 1%
Нефть дешевеет более чем на 1%
19 августа 2021 г. 09:26
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21%
Прокачка транзитной нефти по BTC сократилась на 21%
18 августа 2021 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi