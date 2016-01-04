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    ​В Азербайджане установлены требования безопасности к бытовому отопительному газовому оборудованию

    Документ утвержден коллегией Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Коллегия Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам утвердила стандарт "Требования безопасности к бытовым отопительным газовым конвекторам и методы испытания". Как сообщает Report, проект разработан и представлен в комитет Азербайджанским институтом стандартизации и сертификации. Эти стандарты будут применяться в Азербайджане впервые.

    Первоначальный срок проверки стандарта в целях приведения его в соответствие с международными стандартами, нормами, правилами и рекомендациями, передовыми национальными  стандартами, современными достижениями науки, техники и технологии других стран - 2020 год, периодическая проверка проводится каждые 5 лет. 

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