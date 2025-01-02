В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг

В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг

Тарифный совет Азербайджана пересмотрел цены на ряд коммунальных услуг.

Как сообщает Report, решение было принято на заседании совета.

Изменения коснулись тарифов на подключение к системам водоснабжения и канализации, цен на природный газ и электроэнергию для населения и предприятий. Новые тарифы были установлены на основании обращений Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана, "Азеристиликтеджизат", SOCAR и "Азерэнержи".

Тарифы на услугу подключения к системе водоснабжения и канализации:

Впервые утверждены единые тарифы на подключение к системам водоснабжения и канализации. Ранее эти работы осуществлялись без государственного регулирования и не была установлена фиксированная стоимость представляемых услуг.

Единовременный тариф подключения к сети водоснабжения для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района установлен в размере 200 манатов, для других административно-территориальных единиц - 170 манатов. Тариф на подключение к системе канализации для Баку, Сумгайыта, Хырдалана и Абшеронского района составит 345 манатов, для других административно-территориальных единиц - 290 манатов.

Для строительных объектов с расходом до 100 куб. м в сутки тарифы на подключение к системе водоснабжения зависят от диаметра трубы - 995 или 1015 манатов, а на систему канализации - 1635 манатов.

Работы по подключению, выполняемые за счет строительного объекта, охватывают расстояние до 30 метров. Если расстояние превышает 30 метров, расширение существующей сети осуществляется поставщиком без дополнительной оплаты.

Новое регулирование снизит затраты на подключение, повысит качество услуг, прозрачность финансов и учета, а также позволит предпринимателям заранее рассчитывать расходы при инвестировании.

Тарифы на услугу отопления для населения:

Себестоимость теплоснабжения для "Азеристиликтеджизат" в настоящее время составляет 1,10 маната за 1 кв. м. Но с 2011 года население платит всего 15 гяпиков за 1 кв. м, разницу покрывают госсубсидии. Решено установить оптимальный тариф для населения - 30 гяпиков за 1 кв. м в месяц без счетчика или 14,6 маната за 1 Гкал (40-50 кв. м) при наличии счетчика.

Это снизит зависимость от госбюджета, расширит охват и повысит качество теплоснабжения.

Тарифы на природный газ:

Средний внутренний тариф на газ в Азербайджане ниже себестоимости. Для предотвращения экономических потерь, обеспечения рентабельности и привлечения инвестиций потребовалось новое тарифное регулирование.

Тариф на газ для централизованных котельных многоквартирных домов не изменился в рамках социальной политики государства и стимулирования эффективного использования энергоресурсов.

Объемы годового потребления для населения:

тариф за 1 куб.м природного газа при потреблении до 1200 куб.м повышен на 0,5 гяпик (4,2%), с 12 до 12,5 гяпик ;

повышен на (4,2%), с 12 до ; тариф при потреблении от 1200 до 2500 куб.м повышен на 2 гяпик (10%), с 20 до 22 гяпик ;

повышен (10%), с 20 до ; тариф при потреблении свыше 2500 куб.м повышен на 5 гяпик (20%), с 25 до 30 гяпик.

Средний тариф за 1 куб.м природного газа для населения повышен на 1,3 гяпик (8,7%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

для 48% абонентов - 32 гяпик;

для 39% абонентов - 1 манат 43 гяпик;

для 13% абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48% населения тариф за 1 куб.м природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2%).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1%), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпик (9%), с 22 до 24 гяпик.

Тарифы на электроэнергию:

С учетом влияния роста цен на газ на себестоимость производства электроэнергии и необходимости повышения устойчивости услуг установлены новые тарифы на электричество.

Тарифы для населения повышены дифференцированно в зависимости от месячного объема потребления:

Ежемесячный объем потребления для населения:

тариф за 1 киловатт-час электроэнергии при потреблении до 200 кВт повышен на 0,4 гяпик (5%), с 8 до 8,4 гяпик ;

повышен на (5%), с 8 до ; тариф при потреблении от 200 до 300 киловатт-часов повышен на 1 гяпик (11,1%), с 9 до 10 гяпик ;

(11,1%), с 9 до ; тариф при потреблении свыше 300 киловатт-часов повышен на 2 гяпик (15,4%), с 13 до 15 гяпик.

Средний тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для населения повышен на 0,7 гяпик (7,8%).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуг для населения:

для 65% абонентов - 45 гяпик;

для 20% абонентов - 1 манат 33 гяпик;

для 15% абонентов (потребляющих больше) - 5 манат 61 гяпик.

Как видно, для 65% населения тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на максимально низком уровне - 0,4 гяпик (5%).

С целью минимизирования влияния на индекс потребительских товаров, для сферы промышленности и сельского хозяйства тариф за 1 киловатт-час электроэнергии повышен на 0,6 гяпик (6%), с 10 до 10,6 гяпик.

Тариф за 1 киловатт-час электроэнергии для электрозарядных станций повышен на 1,5 гяпик (13,6%), с 11 до 12,5 гяпик. Цена на услуги, предоставляемые на электрозарядных станциях свободно определяется предпринимателями на конкурентной основе.

Решение вступает в силу 2 января 2025 года.

Таблица 1. Сравнение тарифов на природный газ

№ Показатель Тариф (гяпик/м³, с учетом НДС) Предыдущий Новый 1. Розничная продажа природного газа 1.1. Население 1.1.1. Для годового объема потребления до 1200 м³ (включительно) 12,0 12,5 1.1.2. Для годового объема потребления от 1200 до 2500 м³ (включительно) 20,0 22,0 1.1.3. Для годового объема потребления свыше 2500 м³ 25,0 30,0 1.2. Не население 1.2.1. Обеспечение центрального отопления и снабжения горячей водой в многоквартирных жилых домах юридическими и физическими лицами, независимо от их организационно-правовой формы, а также ОАО «Azəristiliktəchizat» 16,5 16,5 1.2.2. Газозаправочные станции по продаже сжатого природного газа (CNG) 16,5 18,5 1.2.3. Использование в качестве сырья при производстве метанола и карбамидной продукции 20,0 20,5 1.2.4. Сфера промышленности и сельского хозяйства 22,0 24,0 1.2.5. Другие сферы 25,0 28,5 2. Для производства электроэнергии, реализуемой внутри страны прямым подключением к магистральным газопроводам (за исключением потребителей, указанных в пункте 5 настоящего решения) (при условии ежемесячного потребления не менее 10 миллионов м³) 16,5 18,5

Таблица 2. Сравнение тарифов на электроэнергию

№ Показатель Тариф (гяпик/ кВт·ч, с учетом НДС) Предыдущий Новый 1. Поставка электроэнергии 1.1. Население 1.1.1. Для месячного объема потребления до 200 кВт·ч (включительно) 8,0 8,4 1.1.2. Для месячного объема потребления от 200 до 300 кВт·ч (включительно) 9,0 10,0 1.1.3. Для месячного объема потребления свыше 300 кВт·ч 13,0 15,0 1.2. Не население 1.2.1. Торговля и услуги 11,0 - 1.2.2. Другие* 10,0 12,5 1.2.3. Промышленность и сельское хозяйство 10,0 10,6 1.3 Для алюминиевой промышленности и производстве ферросилиция при прямом подключении к линиям 35 и 110 кВ со стабильной нагрузкой в течение дня, при среднемесячном потреблении электроэнергии на производственные цели не менее 5 млн кВт·ч 1.3.1. Дневное время (с 08:00 до 22:00) 6,4 7,0 1.3.2. Ночное время (с 22:00 до 08:00) 3,1 3,4

Примечание: Изменена структура разделения потребителей электроэнергии в категории "Не население". Раньше в группу "Другие" входили все потребители, за исключением "Торговля и услуги". В новом решении в группу "Другие" входят все потребители, за исключением "Промышленность и сельское хозяйство".

Таблица 3. Тарифы на подключение к сети водоснабжения и канализации

Для населения:

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 200 1.2 Другие административно-территориальные единицы 170 2. Канализация 2.1 D150 Города Баку, Сумгайыт, Хырдалан, Абшеронский район 345 2.2 Другие административно-территориальные единицы 290

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса до 100 м3 в сутки (включительно):

№ Диаметр трубы, мм Размер платы за услугу подключения (с учетом НДС, манат) 1. Водопроводная сеть 1.1 D32 995 1.2 D40 1015 2. Канализация 2.1 D150 1635

Существующие или строящиеся объекты с требуемым объемом сброса более 100 м3 в сутки: