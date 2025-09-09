ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    В Азербайджане при поддержке АБР стартовал проект по декарбонизации сектора теплоснабжения

    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:19
    В Азербайджане при поддержке АБР стартовал проект по декарбонизации сектора теплоснабжения

    Азербайджан при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) приступил к реализации проекта технической помощи "Декарбонизация сектора теплоснабжения и содействие интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников".

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, стоимость проекта, финансируемого Фондом чистой энергии АБР и Фондом специальной технической помощи, составляет $1,1 млн.

    Основной целью проекта является подготовка проектов нормативно-правовых документов, вытекающих из реализации Национальной стратегии в области теплоснабжения и Закона "О теплоснабжении".

    Также проект нацелен на декарбонизацию сектора теплоснабжения, повышение энергоэффективности существующих отопительных систем, оптимизацию тарифной политики, содействие интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников посредством пилотного проекта и разработку стратегии развития ОАО "Азеристиликтеджхизат".

    ADB-nin dəstəyi ilə Azərbaycanda istilik sektorunun dekarbonizasiyası layihəsinə başlanılıb
    Project to decarbonize heating sector in Azerbaijan launched with ADB's support

