В Азербайджане при поддержке АБР стартовал проект по декарбонизации сектора теплоснабжения
- 09 сентября, 2025
- 10:19
Азербайджан при финансовой поддержке Азиатского банка развития (АБР) приступил к реализации проекта технической помощи "Декарбонизация сектора теплоснабжения и содействие интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников".
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, стоимость проекта, финансируемого Фондом чистой энергии АБР и Фондом специальной технической помощи, составляет $1,1 млн.
Основной целью проекта является подготовка проектов нормативно-правовых документов, вытекающих из реализации Национальной стратегии в области теплоснабжения и Закона "О теплоснабжении".
Также проект нацелен на декарбонизацию сектора теплоснабжения, повышение энергоэффективности существующих отопительных систем, оптимизацию тарифной политики, содействие интеграции тепловой энергии из возобновляемых источников посредством пилотного проекта и разработку стратегии развития ОАО "Азеристиликтеджхизат".