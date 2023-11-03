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В Азербайджане предложили отменить лимит на природный газ

В Азербайджане предложили отменить лимит на природный газ В Азербайджане предложено отменить годовой лимит на использование природного газа по низкому тарифу для абонентов из категории "население".
Энергетика
3 ноября 2023 г. 13:33
В Азербайджане предложили отменить лимит на природный газ

В Азербайджане предложено отменить годовой лимит на использование природного газа по низкому тарифу для абонентов из категории "население".

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Тахир Керимли на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса.

“У нас есть возможности для этого. Поэтому я предлагаю отменить лимит на использование природного газа", - сказал он.

Отметим, что 16 октября 2021 года на заседании Тарифного совета было принято решение об изменении тарифов на природный газ. Тарифы годовое потребление для населения в объеме до 1 200 кубометров были повышены с 10 до 12 гяпиков. Тарифы на газ для других категорий потребителей увеличены с 20 до 22 гяпиков.

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