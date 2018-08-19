В Азербайджане повысилась цена на бензин марки Аi-95 (Premium) и Аi-98 (super)

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В Азербайджане повысилась цена на топливо марки "Premium Euro-95" и “Super Euro-98”.

Как передает Report, согласно новым тарифам, цена Аi-95 (Premium) составила 1,50 AZN, а Аi-98 (super) - 1,60 AZN.

На данный момент литр импортируемого в Азербайджан бензина марки “Premium Euro-95” обходится примерно в 1.35-1.4 AZN. Исследования показывают, что при продаже на автозаправочных станциях литра этого бензина за 1.25 AZN, цена за импорт продукции превышает отпускную цену. Аналогичная ситуация прежде наблюдалась и в цене на бензин марки “Super Euro-98”.

Для сравнения, в настоящее время отпускная цена одного литра автобензина марки Аi-95 в Грузии составляет 1.03 USD, то есть 1.75 AZN, а бензина Аi-98 1.07 USD или 1.82 AZN. В Турции цена на эти марки бензина составляет соответственно 1.14 USD (1.94 AZN) и 1.18 USD (2 AZN). На Украине бензин этих марок стоит 1.18 USD (2 AZN), и 1.22 USD (2.07 AZN) соответственно. Важным моментом является то, что в соседней Грузии, как и в нашей стране, эти нефтепродукты не производятся, а спрос погашается за счет импорта с мировых рынков.

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