    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 15:18
    В Азербайджане эффективность солнечных панелей приблизилась к 25%

    Эффективность солнечных панелей в Азербайджане в настоящее время составляет примерно 25%.

    Как сообщает Report, об этом заявил основатель и генеральный директор компании "Provitaz LLC" Эмин Мамедов на мероприятии "Неделя Зеленой Энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", проходящем в Баку.

    По его словам, в настоящее время солнечные панели имеют важное значение в развитии сферы возобновляемой энергии: "Их эффективность очень важна. Необходимо иметь самые последние обновленные панели. Наши клиенты иногда не понимают разницу между панелями. Но мы должны объяснить им эту разницу и показать эффективность и разные виды панелей. В настоящее время эффективность солнечных панелей приблизилась к 25%. В 2013 году этот показатель составлял максимум 15%".

    Он отметил, что за последние 10 лет произошли положительные изменения и в инверторных устройствах: "Сейчас одним из важных вопросов является интеграция инверторов в сеть".

    Следует отметить, что эффективность солнечных панелей - это показатель того, какая доля солнечного света преобразуется в электричество, и в среднем для массовых панелей она составляет от 15% до 20%, но может достигать 25% и выше для высококачественных моделей.

