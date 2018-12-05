В Азербайджане число местных высокопоставленных должностных лиц в BP возросло до 62%

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане 90% персонала BP являются местными кадрами.

Как сообщает Report, об этом сказал региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэрри Джонс на мероприятии, посвященном 5-летию программы национализации в нефтегазовой промышленности.

"В 2013 году BP и SOCAR подписали соглашение о сотрудничестве в поддержку развития азербайджанских сотрудников, вовлеченных в наши операции. Мы обязались национализировать 90% квалифицированного персонала к концу 2018 года. Мы выполнили наше обещание и пятилетний план", - сказал он.

По словам представителя BP, доля азербайджанцев среди высшего руководящего звена в компании за последние пять лет увеличилась с 37% до 62%: "Число сотрудниц-азербайджанок выросло почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом. Число руководящих сотрудников среднего звена с 2013 года достигло рекордных 95%".