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В Азербайджане будут выделять кредиты на проекты в сфере "зеленой" энергетики

В Азербайджане будут выделять кредиты на проекты в сфере "зеленой" энергетики В Азербайджане будут выделять кредиты на проекты в сфере "зелёной" энергетики
Энергетика
4 июня 2025 г. 17:05
В Азербайджане будут выделять кредиты на проекты в сфере зеленой энергетики

В Азербайджане начнут предоставлять кредиты на проекты в сфере возобновляемых источников энергии.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов Самир Ахундов на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, кредиты будут предоставляться на проекты малого, среднего и крупного масштаба. Минимальная сумма кредита составит 1000 манатов, максимальная - 10 миллионов манатов.

Ахундов отметил, что по максимальной сумме предусмотрен льготный период - 24 месяца. Это создает условия для реализации и запуска проекта.

Процентную ставку Ахундов раскрывать не стал.

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Версия на английском языке Azerbaijan reveals volume of loans to be allocated for green energy projects
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “yaşıl enerji” layihələrinə ayrılacaq kreditin məbləği açıqlanıb

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