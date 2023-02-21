В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики

В целях развития электроэнергетики в Азербайджане будут приняты краткосрочные (на срок 5 лет), среднесрочные (на срок от 5 до 10 лет) и долгосрочные (на срок свыше 10 лет) государственные программы.

В целях развития электроэнергетики в Азербайджане будут приняты краткосрочные (на срок 5 лет), среднесрочные (на срок от 5 до 10 лет) и долгосрочные (на срок свыше 10 лет) государственные программы.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте "Об электроэнергетике“, который обсуждался сегодня на заседании Комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Документ стратегической экологической оценки (SEQ) проектов государственных программ будет подготовлен в порядке, предусмотренном законом "Об оценке воздействия на окружающую среду", и проведена государственная экологическая экспертиза этого документа.