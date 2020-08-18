В Азербайджане будут полностью исключены аварийные режимы в энергосистеме

«Азерэнержи» разрабатывает новую микропроцессорную релейную защиту и модернизированную систему противоаварийной автоматики

С целью предотвращения повторения произошедшей аварии в энергосистеме в 2018 году, ОАО «Азерэнержи» разрабатывает новую микропроцессорную релейную защиту и модернизированную систему противоаварийной автоматики для ограничения и полного исключения аварийных режимов.

Как передает Report со ссылкой на сообщение ОАО, благодаря обновленной системе любая возможная авария на электростанции, подстанции или на линии, будет автоматически локализована, что предотвратит охват всей системы менее чем за секунду.

"Для современной микропроцессорной системы противоаварийной автоматики установлено импортированное из-за рубежа оборудование. 90% системы уже введено в эксплуатацию, а в других ведутся наладочные работы. При этом новая система применяется непосредственно на всех электростанциях и подстанциях, построенных и реконструированных за последние два года. На старых электростанциях и подстанциях, которые не реконструировались, система электромеханической защиты заменяется современной системой. Также на старых станциях и подстанциях создается локальная SCADA-система, интегрированная в Центральную диспетчерскую SCADA-систему.

Наряду с новой противоаварийной автоматики и микропроцессорной релейной защитой, «Азерэнержи» также реализует серьезные проекты в области реконструкции системы диспетчерского управления SCADA, частотного регулирования и компенсации реактивной мощности", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что Азербайджанская теплоэлектростанция, на которой произошла авария в 2018 году, за последние два года полностью реконструирована. При этом реконструкция, ремонт и восстановительные работы проведены и продолжаются на 12 электростанциях и более чем на 20 подстанциях.