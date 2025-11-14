В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

В январе-октябре текущего года потребителям в розничной торговой сети Азербайджана проданы бензин и дизельное топливо на сумму 3 млрд 160,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 10 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные для конечного потребления, пришлось на покупку бензина и дизельного топлива.