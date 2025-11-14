Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

    Энергетика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:04
    В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

    В январе-октябре текущего года потребителям в розничной торговой сети Азербайджана проданы бензин и дизельное топливо на сумму 3 млрд 160,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 10 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные для конечного потребления, пришлось на покупку бензина и дизельного топлива.

    бензин топливо потребители
    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Последние новости

    13:09

    Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 году

    В регионе
    13:09

    АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларов

    Финансы
    13:06

    На Бали в ДТП погибли пять граждан Китая

    Другие страны
    13:05
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развития

    Внешняя политика
    13:04

    В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо

    Энергетика
    13:03

    Лейла Алиева посетила гребную базу в Мингячевире

    Внутренняя политика
    13:00

    Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезон

    Энергетика
    12:58

    Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с Арменией

    В регионе
    12:55

    За 10 месяцев в центрах обслуживания налогоплательщиков принято более 400 тыс. человек

    Бизнес
    Лента новостей