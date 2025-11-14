В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливо
Энергетика
- 14 ноября, 2025
- 13:04
В январе-октябре текущего года потребителям в розничной торговой сети Азербайджана проданы бензин и дизельное топливо на сумму 3 млрд 160,1 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За 10 месяцев 6% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные для конечного потребления, пришлось на покупку бензина и дизельного топлива.
Последние новости
13:09
Токаев: Объем сельхозпродукции Казахстана необходимо удвоить к 2030 годуВ регионе
13:09
АБР с 1999 года оказал Азербайджану финансовую поддержку в размере 5,5 млрд долларовФинансы
13:06
На Бали в ДТП погибли пять граждан КитаяДругие страны
13:05
Фото
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Азиатского банка развитияВнешняя политика
13:04
В Азербайджане 6% расходов населения за 10 месяцев пришлось на топливоЭнергетика
13:03
Лейла Алиева посетила гребную базу в МингячевиреВнутренняя политика
13:00
Завтра в Азербайджане начинается отопительный сезонЭнергетика
12:58
Глава МИД: Грузия будет углублять сотрудничество с АрмениейВ регионе
12:55