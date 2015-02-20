​В Астане пройдет Международный Каспийский энергетический форум

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Создан Организационный комитет по подготовке к IV Международному Каспийскому энергетическому форуму (Caspian Energy Forum-2015), который пройдет в октябре этого года в Астане (Казахстан).

Как сообщает Report, решение о создании Оргкомитета было принято в ходе встречи министра энергетики Казахстана Владимира Школьника с главным исполнительным директором Caspian European Club (Каспийский европейский клуб) Тельманом Алиевым.

В ходе встречи было отмечено, что в рамках первой части форума планируется обсуждение роли Казахстана в энергетических, транспортных и инфраструктурных проектах, реализуемых в Евразии, в странах Каспийско-черноморского региона, Европейском Союзе, а также растущего газотранспортного сектора, ресурсного потенциала Каспия и прикаспийских стран.

Во второй части форума состоятся обсуждения, посвященные развитию ненефтяного сектора. В рамках форума будут обсуждены вопросы внедрения инноваций в финансово-банковской, страховой, лизинговой, телекоммуникационной, туристической, машиностроительной, строительной и других ненефтяных секторах, развития бизнеса, создания диалога между бизнесом и правительством.

Планируется ежегодная организация форума в формате общего собрания Caspian European Club.

В форуме примут участие представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Казахстане, главы ЕС, представители государственных структур стран Каспийско-черноморского и Балтийского регионов и международных компаний.