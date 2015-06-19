​В Астане пройдет Каспийский энергетический форум

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В столице Казахстана Астане 4 ноября пройдет IV Международный Каспийский энергетический форум.

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу Caspian European Club, в рамках форума состоится церемония вручения премии Caspian Energy Award Astana– 2015.

По информации, на открытии форума примет участие премьер-министр Казахстана Карим Масимов.

На мероприятии примут участие министры, главы государственных комитетов и государственных агентств, представляющих энергетический и экономический блок, представители дипломатических и международных миссий, аккредитованных в Казахстане, а также руководители международных европейских финансовых структур, нефтегазового бизнеса, крупных международных компаний стран каспийско-черноморского и балтийского регионов.

В рамках первой части форума планируется обсудить все аспекты энергетической интеграции на мировые энергетические рынки и инвестиционной привлекательности стран каспийско-черноморского и балтийского регионов.

Для участия в форуме приглашены министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, президент Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и другие лица. Гостями форума также будут вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.