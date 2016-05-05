​В апреле в Центры "Асан хидмет" поступило более 8,1 тыс. обращений в связи с газом

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года в Центры "Асан хидмет" №1, 2, 3, 4 и 5 г.Баку, а также в Бардинском, Сабирабадском районах и г. Гянджа поступило в целом 8 108 обращений в связи с природным газом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекоманию Азербайджана (SOCAR), нашли свое решение все обращения, касающиеся оказания услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получения информации от соответствующих структур ПО "Азеригаз", а также выдачи технических условий в связи с газификацией.

ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении.