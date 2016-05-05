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    ​В апреле в Центры "Асан хидмет" поступило более 8,1 тыс. обращений в связи с газом

    Все обращения нашли свое решение

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В апреле этого года в Центры "Асан хидмет" №1, 2, 3, 4 и 5 г.Баку, а также в Бардинском, Сабирабадском районах и г. Гянджа поступило в целом 8 108 обращений в связи с природным газом.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекоманию Азербайджана (SOCAR), нашли свое решение все обращения, касающиеся оказания услуг абонентам, оснащенным смарт-счетчиками, получения информации от соответствующих структур ПО "Азеригаз", а также выдачи технических условий в связи с газификацией.

    ПО "Азеригаз" продолжит деятельность в этом направлении. 

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