В 2025 году Тунис снизил объем закупок нефти из Азербайджана на более чем 3%

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Тунис 432 тыс. 028,56 т сырой нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $227 млн 895,52 тыс.

Объем экспортированной продукции снизился на 3,2% по сравнению с 2024 годом, а ее стоимость - на 18,5%.

Доля сырой нефти, экспортированной в Тунис, составила 1,85% от общего объема экспорта нефти Азербайджана.

В 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 млрд 91 млн 147,47 тыс.

За отчетный период объем внешнеторговых операций Азербайджана составил $49 млрд 423 млн, из которых $25 млрд 43 млн пришлось на экспорт, а $24 млрд 380 млн - на импорт.