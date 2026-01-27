Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В 2025 году Тунис снизил объем закупок нефти из Азербайджана на более чем 3%

    Энергетика
    • 27 января, 2026
    • 14:18
    Азербайджан в 2025 году экспортировал в Тунис 432 тыс. 028,56 т сырой нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость данного объема продукции составила $227 млн 895,52 тыс.

    Объем экспортированной продукции снизился на 3,2% по сравнению с 2024 годом, а ее стоимость - на 18,5%.

    Доля сырой нефти, экспортированной в Тунис, составила 1,85% от общего объема экспорта нефти Азербайджана.

    В 2025 году, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 23 млн 381 тыс. 284,82 т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $12 млрд 91 млн 147,47 тыс.

    За отчетный период объем внешнеторговых операций Азербайджана составил $49 млрд 423 млн, из которых $25 млрд 43 млн пришлось на экспорт, а $24 млрд 380 млн - на импорт.

    Ötən il Tunis Azərbaycandan neft alışını 3 %-dən çox azaldıb

    Лента новостей