    "Узбекнефтегаз" и SOCAR согласовали сотрудничество в области ИИ и цифровых систем

    Энергетика
    • 22 октября, 2025
    • 18:09
    Узбекнефтегаз и SOCAR согласовали сотрудничество в области ИИ и цифровых систем

    "Узбекнефтегаз" и SOCAR согласовали сотрудничество в области внедрения инструментов искусственного интеллекта, цифровых решений и автоматизированных систем управления.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Узбекнефтегаз".

    "Делегация "Узбекнефтегаз" приняла участие в Международной выставке и конференции "Нефть и газ Туркменистана - 2025" (OGT-2025). В рамках OGT-2025 состоялась встреча председателя правления "Узбекнефтегаз" с президентом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере, стороны подтвердили высокий уровень партнерства между компаниями", - говорится в заявлении.

    Стороны обсудили реализацию соглашения о разделе продукции по проведению геологоразведочных работ в Устюртском регионе, уделив особое внимание ускорению начала сейсморазведочных работ. По итогам встречи достигнута договоренность о комплексе мер, направленных на ускорение полевых работ, обеспечение необходимых технических и логистических ресурсов, а также повышение эффективности текущего этапа проекта.

    Кроме того, стороны согласовали направления углубления сотрудничества в области внедрения инструментов искусственного интеллекта, цифровых решений и автоматизированных систем управления для повышения эффективности производства, оптимизации затрат и обеспечения экологической устойчивости.

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

