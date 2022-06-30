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Узбекистан открыл крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти

Узбекистан открыл крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти Sanoat Energetika Guruhi (SEG) совместно с Kontiki-Exploration открыли в Зарафшанской впадине (Навоийская область) крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума "Янги Узбекистан".
Энергетика
30 июня 2022 г. 13:38
Узбекистан открыл крупнейшее в стране месторождение вязкой нефти

Sanoat Energetika Guruhi (SEG) совместно с Kontiki-Exploration открыли в Зарафшанской впадине (Навоийская область) крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума "Янги Узбекистан".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Минэнергетики страны.

Запасы битумной нефти оцениваются около 100 млн тонн. Максимальный годовой уровень добычи прогнозируется в объеме 1 млн тонн к 2025 году, для чего запланировано бурение 1 500 скважин в год. Инвестиции в освоение в ближайшие 12 лет оцениваются в 2,5 млрд долларов.

Бурение первой разведочной скважины было начато в мае 2021 года. Буровые работы проводятся на границе Самаркандской и Навоийской областей, глубина оценочно-эксплуатационных скважин составляет от 400 до 750 метров. В ходе бурения были вскрыты пласты гравелитов и песчаников альбского, сеноманского и туронского возрастов. Все они оказались насыщены нефтью, сверхвязкой нефтью и битумом, уточняет министерство.

Для добычи углеводородов SEG привлекла к проекту канадскую McDaniel, американскую Byis Manufacturing. Американская O'Neill Industries предоставит технологию пароциклической обработки скважин, предусматривающую генерацию и закачку пара совместно с углекислым газом, азотом и поверхностно-активными веществами (ПАВ), канадская GenOil - лицензиар технологии переработки битумной нефти в "синтетическую" нефть, российская Energy and Engineering осуществит базовое проектирование технологии переработки битумной нефти в "синтетическую". Технология водородного термобарохимического воздействия будет закуплена у Veraton I.T.C. (Россия), а Казанский федеральный университет проведет петрофизические исследования керна, проработает технологии внутрипластового горения.

Сейчас идут поисково-разведочные работы для определения продуктивных толщин и оконтуривания залежей битума и нефти, а также опытно-промышленные работы по определению способа добычи.

Собственная добыча Узбекистана в 2021 году составила 2,7 млн тонн нефти.

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