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Узбекистан надеется в ближайшее время завершить строительство ЛЭП с Афганистаном

Узбекистан надеется в ближайшее время завершить строительство ЛЭП с Афганистаном Узбекистан рассчитывает на успешное завершение совместного с Афганистаном проекта по строительству линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри.
Энергетика
29 сентября 2023 г. 17:48
Узбекистан надеется в ближайшее время завершить строительство ЛЭП с Афганистаном

Узбекистан рассчитывает на успешное завершение совместного с Афганистаном проекта по строительству линии электропередачи Сурхан - Пули-Хумри.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев в рамках Пятой встречи "московского формата", которая в эти дни проходит в Казани.

Он сказал, что Азиатский банк развития планирует вернуться в Афганистан.

"Я думаю, что договоренности с этим банком по финансированию строительства ЛЭП Сурхан - Пули-Хумри будут реализованы в самое ближайшее время. Тем более Узбекистан уже построил свою часть до границы с Афганистаном. Самое главное, что эта линия электропередачи может превратить Афганистан в страну-экспортера электроэнергии", - заявил спецпредставитель.

Он также отметил, что Узбекистан поддерживает осуществление в Афганистане крупных транспортных и энергетических проектов, так как они будут способствовать развитию экономики этой страны.

Отметим, что в заседании по Афганистану участвует афганская делегация во главе с и.о. главы МИД временного правительства страны Амир-Ханом Муттаки, а также представители государств-соседей.

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