Увеличение числа активных нефтегазодобывающих установок в США привело к снижению цен на нефть

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США в период с 4 по 10 марта выросло на 12 единиц или 1,59% и составило 768.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 8 единиц или 1,31% - до 617 единиц, газовых установок - на 5 единиц или 3,42% - до 151, смешанных сократилось с одной до нуля. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 231 единицу или 59,84%, газовых – на 57 единиц или 60,64%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 288 единиц или 60%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель на 95,25%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 61,65% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что в ближайшие 3-6 месяцев ожидается движение нефтяных цен в диапазоне 50-60 долларов/баррель. В этом случае можно ожидать серьезного роста числа активных нефтяных скважин, что приведет к наращиванию нефтедобычи.