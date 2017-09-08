Ураган "Харви" резко сократил добычу нефти в США

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ С момента обрушения урагана "Харви" добыча в 48 штатах, за исключением Аляски, рухнула на 749 тыс. баррелей в сутки - до 8,781 млн баррелей.

Как сообщает Report, данные по добыче распространило Информационное агентство энергетики (EIA) минэнерго США.

Согласно сообщению, не смотря на сокращение добычи нефти, серьезных изменений цен не произошло. Аналитики хотят видеть, с какой скоростью начнет восстанавливаться добыча нефти. Если на следующей неделе в отчете EIA не будет полного восстановления добычи, рынок, скорее всего, отреагирует, так как это уже будет затяжное явление и оно будет оказывать влияние на баланс спроса и предложения.

Напомним, что специалисты прогнозируют, что ураган "Ирма" затронет места добычи нефти в Мексиканском заливе.

Согласно записке Credit Suisse ураган "Ирма" может обойтись в 125 млрд долларов, если ураган 4-й категории непосредственно ударит по Майами. Если прогноз оправдается, то этот ураган станет событием, которое происходит раз в 100 лет.